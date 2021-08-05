Kasksız motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kasksız motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Kasksız motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında park halindeyken geri geri çıkmaya çalışan otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında park halindeyken geri geri çıkmaya çalışan otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobil sürücüsünün yolu görmeden çıkış yaptığı ve motosikletin otomobile arkadan hızla çarparak savrulduğu anlar yer aldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreyolu istikametinden gelip Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Muhammed Nalbant'ın kullandığı 07 ABP 024 plakalı motosiklet, park yerinden dikkatsiz şekilde yolu görmeden çıkan Hasan Gezer'in kullandığı 07 AOG 877 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaskı bulunmayan ve şans eseri başını yere çarpmadan kazadan kurtulan sürücü, kaza sonrası ayağa kalkarak kendini kaldırıma attı. Yaralanan ve acı çeken motosiklet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar ayağına buz koyarak yardımcı olmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü Muhammed Nalbant, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki çocuk çıkarmış
Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki çocuk çıkarmış
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Haydar Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kasksız motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 01:15:37. #1.15#

title