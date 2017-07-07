Kasksız İki Genç, Motosiklet Kazasında Can Verdi (2)

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR



Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, kullandığı motosikletin aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp önce refüje ardından da bir ağaca çarpması sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki Mahir Oğuz Sarıoğlan için memleketi İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Ödemiş Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Sarıoğlan'ın emekli güvenlik görevlisi olan babası Erol Sarıoğlan, annesi Binnur Sarıoğlan, ablası Seda Sarıoğlan, Sarıoğlan Ailesi'nin yakınları ve çok sayıda Ödemişli katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu'ndan geçen yıl mezun olduğu öğrenilen kaptan adayı Mahir Oğuz Sarıoğlan, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zungurlu Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.



Kazada, motosikletin arkasında oturan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatının baharında yaşamını yitiren Anıl Özbek'in cenazesi de İzmir'de İkiçeşmelik Camisi'nde Cuma'nnı ardından kılınan namaz sonrası son yolculuğuna uğurlandı.



Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), -



