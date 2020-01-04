Kasksız gençlerin ölümünün ardından denetimler sıklaştı

04.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:46

Tüm uyarı, denetim ve kampanyalara rağmen dün gece iki gencin motosiklet kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis, kaskı olmayan sürücülere 132 TL para cezası uygularken kask temin etmeden yeniden trafiğe çıkmasına izin vermedi.



Kepez ilçesinde dün gece meydana gelen motosiklet kazasında, 20 yaşındaki Serdar Kilit ve 18 yaşındaki Alihan Dilek hayatını kaybetti. İki gencin kazada kask takmadıkları ileri sürüldü. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'da kask kullanımının önemine yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkat çekti. Motosiklet kazalarında yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok Kasım Var' projesine de öncülük eden Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından uyarı niteliğinde bir paylaşım yaptı.



Vali Karaloğlu ise kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün elim bir motosiklet kazasında, 18 ve 20 yaşında iki gencimizi (S.K ve A.D) kaybettik. Gençlerimiz kasklarını taksalardı, belki hayata tutunacaklardı. N'olur, kaskınızı takmadan trafiğe çıkmayın! Hayatınıza kastetmeyin" ifadelerini kullandı.



Vali Karaloğlu'nun paylaşımın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Motosikletin yoğun olarak bulunduğu Kepez ilçesinde sıklaştırılan kask denetimlerinde, bir çok sürücünün kask takmadığı görüldü. Polis kask takmayan sürücülere 132 lira cezai işlem uyguladı. Denetimler gün boyu aralıksız devam ederken, yüzlerce sürücüye uyarı yapılıp, cezai işlem de uygulandı.Kaskı bulunmayan sürücülerin kask temin etmeden yeniden trafiğe çıkışına da izin verilmedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA