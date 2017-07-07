Kasksız 2 Genç Motosiklet Kazasında Can Verdi

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp önce refüje ardından da bir ağaca çarpan sürücü Mahir Oğuz Sarıoğlan (20) ile arkasındaki arkadaşı Anıl Özbek (20) yaşamını yitirdi. İki gencin de kask takmadıkları belirtildi.



Arkadaşı Anıl Özbek ile Kuşadası'nda motosikletiyle gezen Mahir Oğuz Sarıoğlan, bugün saat 01.00 sıralarında Hüseyin Can Caddesi ile Yüksel Yalova Caddesi'nin kesiştiği Palm Otel önünde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle yönetimindeki 35 ZUZ 25 plakalı motosikletin kontrolünü yitirip refüje çarptı. Savrulan motosiklet yine refüj üzerindeki bir ağaca çarparak durabildi. Kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüsü Sarıoğlan ile arkasındaki Özbek, çarpmanın şiddetiyle asfalta savruldu. Sarıoğlan olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Özbek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi, Özbek'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Özbek'in duran kalbi tekrar çalıştırılıp, Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özbek, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.



Acı haberi alarak gelen iki gencin yakınları, gözyaşlarına boğuldu.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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