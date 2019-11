Kaskosuz Araç Sayısı Giderek Artıyor, Kaza Geliyorum Demez!

07.11.2019 03:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 03:22

Kasko yaptırmayan araçların sayısı artıyor

Trafiğin ve araç sayısının çok olduğu şehirlerde her an bir kazaya karışmak olası. Böyle bir durumda kasko, araç sahipleri için kurtarıcı oluyor. Kaskonun kapsamı değişmekle birlikte genellikle çalınma, yangın ve doğal afetler için yapılıyor. Ancak her yıl kasko yaptıranların sayısı azalıyor. Sigorta fiyat karşılaştırma sitesi Tamoniki.com'a göre, kasko seçerken sigortanın kapsamı, kaza sonrası araç temini, tedavi masrafları gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.



Kaza geliyorum demez. Özellikle de motorlu araçlar için. Hele de trafiği bol, araç sayısı yüksek bir şehirde yaşıyorsanız her an bir kazaya karışmanız olası. Karşı tarafın değil, araç sahibinin hasarını karşılamaya yönelik olan kasko, bu nedenle büyük önem taşıyor. Yaptırılması zorunlu olmayan kasko, tamamen araç sahibine bırakılıyor. Bu nedenle insanlar genellikle kasko sigortası yaptırmak yerine sadece zorunlu trafik sigortası yaptırmakla yetiniyor. Masraftan kaçınmak amacıyla yapılan bu eylem, yaşanan kazalar sonucunda çok daha masraflı bir hale dönüşebiliyor.



Kasko yaptıran otomobil ve araç sayısı düşüyor

Türkiye Sigortalar Birliği verilerine göre 2019 Eylül ayı itibariyle trafikteki kaskolu otomobil sayısı 2.968.091. 2018 yılının Eylül ayında ise bu sayı 3.046.764 idi. Yani geçen yılın aynı ayına göre 78 bin araç kasko yaptırmaktan vazgeçti. Kaskolu motosiklet sayılarına bakıldığında ise 2018 yılının Eylül ayında 18.102 olan sayı 2019'un Eylül ayında 16.591'e düşmüş. Tüm motorlu araçlara bakıldığında ise 2018'de kaskolu araç sayısı 4.404.264 iken 2019'da bu sayı yaklaşık 200 bin düşerek 4.207.636 oldu.



Kapsamı genişletilebilir

Zorunlu trafik sigortası karşı tarafın hasarını karşılamak üzerine kurulmuş bir sistemken sizin gördüğünüz hasarı hiçbir şekilde karşılamıyor. Sizi ve aracınızı korumak için devreye giren kasko sigortası, kapsamına göre değişmekle beraber genel olarak trafik kazası, çalınma, yangın ve doğal afet durumlarında aracınızda meydana gelen zararları karşılıyor. İsteğe bağlı olarak bu kapsam genişletilebiliyor da.



Kasko yoksa cebinizden ödersiniz

Kaskosu olmayan aracınızla kaza yaptığınızda, doğal afetten etkilendiğinde, örneğin dolu nedeniyle zarar gördüğünde veya su baskınında sele kapılıp gittiğinde tüm masraflar araç sahibinin cebinden çıkıyor. Bu nedenle özellikle bu tarz afet olaylarının sık yaşandığı bölgelerde yaşayanların, araç kullananların kasko yaptırması öneriliyor. Kasko sigortası seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Sigorta fiyat karşılaştırma sitesi Tamoniki.com, bunları şöyle sıralıyor:



Sigorta poliçesi alırken muhakkak araç kasko bedeline göre düzenlenmiş olmasına dikkat edin.

Kaskolu aracınızla kaza yaptığınızda sigorta şirketinin size kullanmanız için araç temin edip etmediğini, kaskonuzun ikame araç teminatını detaylarını kontrol ederek öğrenin.

Kasko yaptıracağınız sigorta şirketini seçtikten sonra, ilgili sigorta şirketinin yetkili servislerinin yeterliliği konusunda bilgi alın.

Kaza anında yaralandıysanız tedavi masraflarının ne oranda karşılandığını poliçe detaylarını inceleyerek öğrenin.

Kasko poliçenizin maddelerini kontrol ederek yanlış akaryakıt kullanımından kaynaklanan hasarları kapsayıp kapsamadığını öğrenin.

Yaşadığınız coğrafyaya göre sel veya diğer doğal afetlere karşı önlem almak isteyebilirsiniz. Bu nedenle kasko seçerken bu gibi maddeleri bulundurup bulundurmadığına dikkat edin.

Kasko sigortası primlerinizin ödenip ödenmediği ciddi bir konudur. Aksamanın yaşanmaması için ihtiyaçlarınız doğrultusunda bütçenize uygunluğunu da araştırın.

Aracınız yeniyse kasko değer teminatının sürelerini kontrol edin.

Hasarsızlık indirimini bozmayacak hallerin neler olduğunu ve kapsamlarının genişliğini öğrenmeniz ilerleyen süreçte de işinize yarayacak, bir sonraki kaskonuzu daha uygun fiyatla almanızı sağlayacaktır.

