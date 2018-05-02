Kasko Sigortası Primleri Mart Ayında 2 Puan Düştü, Kaç Para Oldu?

Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi Mart Sonuçları

Kasko sigortası primleri Mart ayında 2 puan düşüş yaşadı. Peki bu ne anlama geliyor?



Sigortam.net Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi Mart ayı verilerine göre, bir önceki aya göre kasko primlerinde 2 puan düşüş kaydedilirken trafik sigortası primlerinde ise 1 puanlık artış yaşandı.K

Kasko ve trafik sigortası primlerindeki değişimi ortaya koyan Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi'nin Mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre otomobillere sunulan tekliflerin ağırlıklı ortalamasını gösteren endekse göre, Mart ayı kasko sigortası endeksi Şubat ayına göre 2 puanlık düşüş yaşayarak 91 oldu. Trafik sigortasında ise Şubat ayında 62 olan endeks, Mart atında bir puanlık artış kaydederek 63 oldu.

Peki Bu Ne 2 Puanlık Düşüş Anlama Geliyor?



2018'in ilk ayında 2.014 TL olan ortalama kasko primleri 1962 TL olurken, 831 TL olan ortalama trafik sigortası primleri ise 841 TL'ye çıktı.

Sigortam.net CEO'su Tahsin Gürdoğan, endeks sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde;

"İlk olarak geçen yılın Ağustos ayında sonuçlarını açıkladığımız Sigortam.net Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi ile araç sahiplerine otomobil sigortalarındaki genel seyre ilişkin bilgi sunmayı sürdürüyoruz.

Böylelikle araç sahipleri için büyük önem taşıyan kasko ve trafik sigortalarındaki trendlerin de yakından takibini sağlıyoruz. Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi'nin Mart sonuçları, primlerin yatay seyrini sürdürdüğünü gösteriyor.

Kasko sigortası endeksi, bir önceki aya göre 2 puan düşüş yaşadı ve Mart ayında 91 oldu. Böylece Ocak ayında 2.014 TL olan kasko sigortası prim ortalaması, Mart ayında 1962 TL'ye düştü.

Trafik sigortası primlerinde ise sert değişimler görmüyoruz. Şubat ayında seviyesini koruyan sigorta primleri Mart ayında ise bir puanlık artış kaydederek 63 oldu.

Trafik sigortası endeksinde geçen yıl aynı dönemle kıyaslama yapıldığında; 2017'nin Mart ayında 1360 TL olan trafik sigortası primlerinin, bu yılın aynı döneminde 841 TL olarak gerçekleştiği görülüyor.

Geçen yıl Mart ayında 2074 TL olan kasko primleri ortalaması ise bu yılın Mart ayında oldu. Sigortam.net olarak araç sahiplerine sigorta yaptırmanın en kolay; en hızlı ve en uygun fiyatlı yolunu sağlarken sahip olduğumuz büyük veriyi hizmetlerine sunmayı sürdüreceğiz. Hasar anında olduğu kadar doğru bilgi ihtiyacı konusunda da her zaman müşterilerimizin yanındayız" diye konuştu.

Sigortam.net Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi'ne göre 2017 yılın ocak ayından bu yana otomobillerde kasko ve trafik sigortası primlerindeki değişimi gösteren grafik şöyle: *

https://www.teknotalk.com/kasko-sigortasi-primleri-mart-ayinda-2-puan-dustu-peki-63535/