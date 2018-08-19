Kasko Sigortası Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar, Full Kasko Ama?

Kasko sigortası hakkında doğru bilinen yanlışlar



Araç kaskolarında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Doğru sandığımız yanlışlar cebinizden hiç hesapta olmayan ücretlerin çıkmasına neden olabilir.

Çarpma, çarpılma, aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü esnasında doğan maddi hasarları karşılayan kasko sigortası, Türkiye'de satın alınan en yaygın sigorta türleri arasında yer alıyor. Araç sahipleri arasında tercih edilme oranı yüksek sigorta hizmetlerinden olmasına rağmen kasko ile ilgili ülkemizde doğru bilinen birçok yanlış bulunuyor. Türkiye'de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, kasko özelinde doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi. Generali Sigorta verilerine ve alınan geri bildirimlere göre araç sahipleri arasında kasko hakkında yanlış bilinen noktalar şu şekilde:

Ufak hasarlar için kaskomu kullanmama gerek yok, kaskom bozulur



Sigorta şirketlerinde farklılık göstermekle beraber mini onarım kapsamına giren ufak çizik, kaporta göçük veya ezikleri hasarları ile cam hasarında dosya açılmaz, bu sebeple bilinenin aksine kaskonuz bozulmaz. Bununla beraber 1 adedi aşmamak üzere far, stop lambası veya ayna hasarı ya da radyo teyp hasarlarında da pek çok sigorta şirketinde hasarsızlık kademeniz yenileme poliçenizde düşmez.

Full kaskom var yetkili servis her şeyi karşılar



Türkiye'de full kasko olarak adlandırabileceğimiz bir kasko türü bulunmamaktadır. Kasko poliçelerinin büyük bir çoğunluğu Genişletilmiş Kasko olup; bu poliçe içerisinde de şirketler arasında güvence altına alınan teminatlar veya bu teminatların limitlerinde farklılıklar bulunabilmektedir. Bununla beraber kasko sigortası genel şartlarında teminat dışı durumlarda belirtilen alkollü veya ehliyetsiz kişinin araç kullanması gibi durumlar her poliçede kapsam dışıdır. Poliçede mutlaka teminat altına alınması istenilen riskler var ise, sigorta uzmanına danışılmalıdır. Aracın onarımı için tercih edilen servis tipi ise Genişletilmiş Kasko kavramına dahil değildir. Hasar onarımında kullanılması tercih edilen servis türü mutlaka sigorta uzmanına aktarılmalıdır.

Trafik sigortası karşı tarafa verdiğim tüm hasarları karşılar



Trafik sigortası karşı tarafa verilen hasarları o yıl için belirlenmiş ve tüm şirketler için standart olan limitler dahilinde karşılar. Örneğin karşı tarafa verilen maddi bir hasarda limit 2018 yılı için 36 bin TL'dir. Karşı tarafa verilen zarar bu limiti aşıyor ise aşan kısmından zararı veren sorumludur. Yani karşı tarafa verilen zararlarda trafik sigortası için belirlenmiş olan limit her zaman yeterli olmayabilir. Kasko poliçesinde İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı bulunuyorsa, karşı tarafa verilen zararlarda trafik sigortası limitini aşan kısım, bu teminattan karşılanabilmektedir.

Full+Full kasko aldım, her şey dahil



Kasko genel şartlarında belirtilen alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmak yahut kaza yapılan yeri zorunlu bir sebep olmadıkça terk etmek gibi teminat dışı kalan haller, tüm sigorta şirketleri için geçerli olup; her türlü kasko poliçesinin kapsamı dışındadır. Şirketler arasında farklılık gösterebilmekle beraber, genel olarak aracın kendiliğinden meydana gelen mekanik, elektrik veya elektronik aksamındaki arızalar da kapsam dışıdır.

https://www.teknotalk.com/kasko-sigortasi-hakkinda-dogru-bilinen-yanlislar-65042/