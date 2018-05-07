Kasko Sigortalarına Yüzde 5 Zam Geliyor

ERGO Türkiye CEO'su Theo Kokkalas, son dönemde döviz kurundaki artışın kasko sigortalarında fiyat artışına neden olacağını söyledi. 4 Mayıs'ta, Antalya Titanic Deluxe Golf Belek Otel'de gerçekleşen Ergo Sigorta Acenteler Toplantısı'nda konuşan Kokkalas, kurdaki artışların yedek parça fiyatlarını etkileyeceğini, bunun da kaskoda fiyat artışına neden olacağını kaydetti.

"TÜM SİGORTA BRANŞLAR ETKİLENECEK"

Theo Kokkalas, sadece kaskoda değil dövizdeki artışın diğer sigorta branşlarına da yansıması olacağını vurgulayarak, "Nakliye sigortaları da etkilenir. Bir mülkü sigortaladınız, içinde ithal edilmiş mal varsa ve orası da zarar görürse, o malı ikame etmek zorundayız. Bütün iş kollarında kur artışının etkisi olacaktır" dedi.

"YÜZDE 5 ZAM YAPILACAK"

Theo Kokkalas, konuşmasında trafik sigortasına da değinerek, en kısa sürede serbest tarife düzenine geçilmesi gerektiğini söyledi. Ocak ayında trafik sigortasına yüzde 5 zam yapıldığını, yakın zamanda bir yüzde 5 daha zam yapılacağının söylendiğini ifade eden Kokkalas, geçmişten gelen hasarların etkisinin halen sürdüğüne dikkat çekti.