Kasko Satın Alırken Nelere Dikkat Ediyoruz?

25 yaş üstü 500 araç sahibi ile 5 büyük ilde (İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Samsun) yüz yüze görüşme tekniği ile hazırlanan çalışma, sektörün öncü firmalarından GFK ile birlikte yapıldı. Araştırma sonuçları oldukça çarpıcı.

KASKO SEÇİMİNDE MARKANIN ETKİSİ İLK SIRADA

Katılımcılar, kasko seçiminde marka bilinirliği ve markaya olan güvenin en temel kriter olduğunu belirtti. Araştırmada bu oran %31 olarak ölçümlenirken; ürün fiyatlaması, süresi ve teminat kapsamı gibi kriterlerin önüne geçti.

SATIŞ KANALI , FİYATLAMA VE DİĞER FAKTÖRLER

Yaygın satış kanalı ve kolay ulaşılabilir olmak en temel seçim kriterlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Acente yaygınlığı ve hizmet kalitesi, dijital satış ve hizmet kanallarının yaygınlaşması bu konudaki beklentileri daha da yukarıya taşımış durumda. Katılımcılara gore satış kanalı ve kalitesi "marka" faktörünün ardından %17 ile ikinci sırada yer aldı. Bir diğer önemli etken de fiyatlama olarak ölçümlendi. Kasko fiyatları ve sigorta şirketlerinin yaptığı promosyonlar %16 ile temel tercih nedenleri arasında yer aldı.

İSTEDİĞİ TEMİNATI SEÇEBİLME ÖZGÜRLÜĞÜ

Katılımcılar kasko satın alırken özgürlük istediğini belirti. Dilediği teminatı seçebilme ve kendi ihtiyacına uygun kasko ürününü satın alabilme özgürlüğü %14 ile ön plana çıkan kriterlerden bir tanesi oldu.

Yeni ürünleri UniKasko'yu tasarlarken de birçok pazar araştırması yaptıklarını belirten Unico Sigorta Genel Müdürü Cenk Tabakoğlu, "Yenilikçi işler yapmayı çok seviyoruz ancak masabaşı mühendisliğinden de uzak duruyoruz. Bir işe başlamadan önce masa başında kararlar almak yerine pazar araştırması yapmak ve tüketicilere sormanın en güvenilir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Yeni kasko ürünümüz UniKasko'yu tasarlarken de böyle yaptık, tüketicilere ihtiyaçlarını sorduk ve neyi farklı yapmamız gerektiğini anladık. UniKasko 'da bulabileceğiniz tüm yenilikler de bu tüketici ihtiyaçlarına göre tasarlandı." dedi.