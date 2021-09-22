Kasklı saldırgan market önünde oturan adamı bacağından vurup kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasklı saldırgan market önünde oturan adamı bacağından vurup kaçtı

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | Güncel
Kasklı saldırgan market önünde oturan adamı bacağından vurup kaçtı

Bayrampaşa'da kafasında motosiklet kaskı olan şahıs, market önünde oturan Libyalı kişiyi bacağından vurarak kaçtı.

BAYRAMPAŞA (İHA) - Bayrampaşa'da kafasında motosiklet kaskı olan şahıs, market önünde oturan Libyalı kişiyi bacağından vurarak kaçtı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafasında motosiklet kaskı olan saldırgan, arkadaşlarıyla bir marketin önünde oturan Libya uyruklu bir kişinin yanından geçiyormuş gibi yapıp yürümeye devam etti. Libyalı şahsın önüne gelen kasklı saldırgan, elindeki tabanca ile yakın mesafeden ateş edip olay yerinden kaçtı. Libyalı şahsın arkadaşları saldırganı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KASKLI SALDIRGANIN DEHŞET SAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Motosiklet kasklı şahsın market önünde oturan kişiyi tabancayla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kasklı şahsın oturanların yanına doğru gelip ateş ederek kaçtığı görülüyor.

(Sümer Avcı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Son Dakika Haberleri
Rusya'da seçimlere 'siber saldırı' iddiası

Rusya'da seçimlere "siber saldırı" iddiası

 Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.

Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Sezai Temelli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Spor Şans Oyunları Arda Turan Cristiano Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hulusi Akar Fatih Terim Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kasklı saldırgan market önünde oturan adamı bacağından vurup kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:05:16. #1.11#