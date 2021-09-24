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Kasklı motosikletliye kafa attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kasklı motosikletliye kafa attı

Ataşehir'de sokak üzerinde ilerleyen hatlı minibüs şoförü ile motosikletli arasında çıkan tartışma ilginç anlara sahne odu.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de sokak üzerinde ilerleyen hatlı minibüs şoförü ile motosikletli arasında çıkan tartışma ilginç anlara sahne odu. Tartışma esnasında minibüsçü aracından inerek kasklı motosiklet sürücüsüne kafa attı. Motosiklet sürücüsü kendisine atılan kafadan etkilenmezken, minibüsçünün yaralanma pahasına kaska kafa atması görenleri şaşırttı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen, Dudullu hattında çalışan bir hatlı minibüs şoförü, sıkışan yolda motosiklet sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle minibüs şoförü aracından inerek kasklı motosiklet sürücüsüne kafa attı. Motosiklet sürücüsü kendisine atılan kafadan etkilenmedi. Minibüsçünün, karşısındaki kişinin kafasındaki kaskına kafa atması ise ilginç anlara sahne oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, tartışan sürücüleri ayırdı.

O ilginç anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletli ile tartışan minibüs şoförü aracından iniyor ve kafasında kask olan motosikletliye kafa atıyor. - İSTANBUL

Kasklı motosikletliye kafa attı

Kasklı motosikletliye kafa attı

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