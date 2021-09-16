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'Kaskınla çok havalısın'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Kaskınla çok havalısın'

Bursa'da motosiklet ve elektrikli scooter'lara yönelik yapılan uygulamada, kaskın ve trafik kurallarının önemi bir kez daha hatırlatılarak, sürücüler bilgilendirildi.

Bursa'da motosiklet ve elektrikli scooter'lara yönelik yapılan uygulamada, kaskın ve trafik kurallarının önemi bir kez daha hatırlatılarak, sürücüler bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'nın en işlek caddelerinde, 'Kaskınla çok havalısın' adı altında motosiklet ve elektrikli scooter sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada sürücüler tek tek durdurularak ikaz edilirken, diğer yandan kaskın ve trafik kurallarına uyulması konusunda broşür dağıtıldı. Uygulamada 313 sürücü koruyucu başlık kullanımı, sigorta, muayene, abartı egsoz ve yaya yollarının kullanılmaması gibi konularda denetlenerek bilgilendirildi. - BURSA

'Kaskınla çok havalısın'

'Kaskınla çok havalısın'

'Kaskınla çok havalısın'

'Kaskınla çok havalısın'

'Kaskınla çok havalısın'

'Kaskınla çok havalısın'

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Haber: 'Kaskınla çok havalısın' - Haberler
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