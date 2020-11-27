KASKİ, su borçlarını yapılandıracağını duyurdu
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KASKİ, su borçlarını yapılandıracağını duyurdu

27.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:14
KASKİ, su borçlarını yapılandıracağını duyurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos 2020 öncesi oluşan tüm su borçlarının yapılandırılacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos 2020 öncesi oluşan tüm su borçlarının yapılandırılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun gereği tüm kamu ve kurumlarında başlayan yapılandırma çalışmalarına KASKİ Genel Müdürlüğü de dahil oldu.

Kanun, KASKİ abonelerinin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar oluşan tüm su ve atık suyla ilgili borçlarını belli bir taksite bağlayarak ödeme imkanı sunuyor.

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Yapılandırma hizmetinden faydalanmak isteyen aboneler 31 Aralık'a kadar KASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığına başvurabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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