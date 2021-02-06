KASKİ personeline KAYMEK'ten eğitim

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) personeline KAYMEK eğitmenleri tarafından görgü ve nezaket kuralları ile temel işaret dili eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) personeline KAYMEK eğitmenleri tarafından görgü ve nezaket kuralları ile temel işaret dili eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapıla yazılı açıklamaya göre, KAYMEK, Kovid-19 sürecinde de eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Hatice Özmen, KASKİ personeline görgü ve nezaket kurallarını anlatırken, Rabia Canan Gökçek ise temel işaret diliyle ilgili bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in hizmet ağını genişletmeye ve daha geniş kitlelere ulaşmaya devam edeceğini belirtti.

Büyükkılıç, salgın dolayısıyla KAYMEK'in eğitimlerini uzaktan sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin