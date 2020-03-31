Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza
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Motosiklet, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza

Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza Polis uygulamasına takılan motosiklet sürücüsü 'Pes' dedirtti Antalya'da kaskı kafasında değil saksıda taşıyan motosiklet sürücüsüne 2 bin 893 TL ceza uygulandı.

31.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:15
Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza

Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza

Polis uygulamasına takılan motosiklet sürücüsü 'Pes' dedirtti

ANTALYA - Antalya'da kaskı kafasında değil saksıda taşıyan motosiklet sürücüsüne 2 bin 893 TL ceza uygulandı.

Manavgat ilçesinde motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi gerçekleştirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 1 haftalık denetimlerde 125'i kasksız sürücüye olmak üzere toplam 88 bin 517 TL para cezası tatbik edildi. Motosiklet kullanırken başına takması gereken kaskı, motorun arkasındaki çiçek saksısına koyan R.D. isimli sürücüye kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin 893 TL para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerdeki amacın ceza uygulamak değil, ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek olduğunu belirten yetkililer, amaçlarının kask kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu, kasksız motosiklet kullanan kimse kalmayıncaya kadar denetimleri sürdüreceklerini dile getirdiler.

Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza

Kaynak: İHA

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Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza
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