KASKİ ızgaraları temizliyor
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KASKİ ızgaraları temizliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KASKİ ızgaraları temizliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlarla birlikte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları minimum seviyeye indirebilme adına mevcut yağmur suyu hatları üzerinde yer alan ızgaralarda temizlik çalışması başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlarla birlikte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları minimum seviyeye indirebilme adına mevcut yağmur suyu hatları üzerinde yer alan ızgaralarda temizlik çalışması başlattı.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde ve ilçelerde yağmur sonrasında vatandaşların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmak için tüm imkanlarını seferber eden KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde yer alan yağmur suyu kanallarındaki ızgaraları olası bir tıkanmayı önlemek için temizliyor. KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, gerek içme gerek kullanma suyu ve gerekse altyapı anlamında vatandaşlara en iyi şekilde hizmet götürebilmek için tüm ekip ve ekipmanlarla 7/24 çalıştıklarını belirterek, "KASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde aşırı yağışlarla birlikte yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu ızgaralarının temizliğine başladık. Amacımız kentimizde sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işleyen sistemi daha ileriye götürebilmek" diye konuştu. Özdemir, belirlenen noktalarda temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.

KASKİ ekipleri, il ve ilçeler genelindeki ana arterlerde yıllık toplam 15 bin yağmur suyu ızgarasının temizliğini tamamlamayı hedefliyor. - KAYSERİ

KASKİ ızgaraları temizliyor
KASKİ ızgaraları temizliyor
KASKİ ızgaraları temizliyor
KASKİ ızgaraları temizliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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