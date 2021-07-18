KASKİ içme suyu kullanımına dikkat çekti
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KASKİ içme suyu kullanımına dikkat çekti

KASKİ içme suyu kullanımına dikkat çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince kaliteli ve sağlıklı içme suyu iletiminde sıkıntı yaşanmaması için servis edilen suların, amacı çerçevesinde kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları hassas olmaları...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince kaliteli ve sağlıklı içme suyu iletiminde sıkıntı yaşanmaması için servis edilen suların, amacı çerçevesinde kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları hassas olmaları konusunda uyardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada son yıllarda ülkemizde ve dünyada artarak devam eden su sorununa dikkat çekilerek, Kurban Bayramında da içme suyunun her zamankinden daha bilinçli kullanılması gerektiği vurgulandı.

Özellikle kırsal mahallelerde içme suyunun bahçe, tarla sulamasında kullanılmasından kaynaklı yüksek kotlarda ikamet eden vatandaşların sıkıntı yaşadığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı nedeniyle önümüzde günlerde hijyen ve temizlik için kentimizde su tüketimi oldukça fazla olacaktır. Siz değerli abonelerimizin Kurban Bayramı süresince su sıkıntısı çekmemesi bakımından, suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Kuraklığın iyiden iyiye kendini gösterdiği ülkemizde yaşamın kaynağı olan içme suyumuzun tarımsal alanlarda kullanılması sonucu ihtiyacı olan vatandaşlarımızın suya erişimi zorlanırken, kimi zaman ise imkansız bir hale gelmektedir. Yaşanması muhtemel sıkıntıları önleyebilmek adına tüm halkımızı içme suyumuzu tasarruflu kullanmaya ve daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tabiatın ve tüm canlıların yaşam kaynağı olan içme sularımızın korunması; doğanın ve gelecek nesillerimizin daha ferah yaşayabilmesi için en önemli görevlerimizin başında gelmektedir. Geleceğe saklayacağınız her bir damla tüm canlılar için hayat demektir. Bu hassasiyetle tüm abonelerimizin duyarlılık göstermelerini önemle rica eder, Kurban Bayramımızın ülkemiz ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileriz." - KAYSERİ

KASKİ içme suyu kullanımına dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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