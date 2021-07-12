KASKİ, Hürriyet-Hacılar hattını yeniliyor
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KASKİ, Hürriyet-Hacılar hattını yeniliyor

KASKİ, Hürriyet-Hacılar hattını yeniliyor
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi'nden Hacılar ilçesine uzanan 7 bin 700 metrelik kanalizasyon kolektör hattında yenileme çalışması başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi'nden Hacılar ilçesine uzanan 7 bin 700 metrelik kanalizasyon kolektör hattında yenileme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 3 milyon 845 bin 190 TL'ye mal olacak proje sayesinde bölgedeki altyapı ağının daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağını belirtti.

KASKİ'nin yeni teknoloji kullanma ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kentimiz ve ilçelerimizde içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatları imalatlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Diğer yandan ekiplerimiz yer tespiti yaparak mevcut hatlarda ekonomik ömrünü tamamlamış boruları yeni nesil malzemeler kullanarak daha sağlıklı bir yapıya kavuşturma adına çalışmalarını sürdürüyor. Hürriyet-Hacılar arasındaki kanalizasyon kolektör hattımız da bunlardan bir tanesi. Oradaki 7 bin 700 metrelik hattımızda çalışma başlattık. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak sorunsuz işleyen altyapımızı daha da güçlendirmiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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