KASKİ dezenfektan ve kolonya üretimiyle 2 milyon lira tasarruf sağladı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün dezenfektan ve kolonya üretimi sayesinde 2 milyon lira tasarruf sağladığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün dezenfektan ve kolonya üretimi sayesinde 2 milyon lira tasarruf sağladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalar ile karantina altındakilere özel ürettiği paket su dolum tesisinde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin sadece su konusunda değil, salgınla mücadele kapsamında hijyen anlamında birçok çalışma yaptığını kaydetti.

Salgın sürecinde 35 bin litre dezenfektan üretimi yapıldığını belirten Büyükkılıç, "Üretilen yapılan dezenfektan ünitelerini hastane girişlerine ve şehrin merkezi bölgelerine koyarak vatandaşlarımızın faydalanmasına imkan sağladık. Ayrıca KASKİ çok cüzi bir rakama klor bazlı yer dezenfektanı da üretti. Fırsatçılara müsaade etmedik. El dezenfektanı, ortam dezenfektanı ve kolonya üretimi yaparak 2 milyon lira civarında kamu menfaatini sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA