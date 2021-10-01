KASKİ'den yağmur suyu ızgaralarına temizlik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KASKİ'den yağmur suyu ızgaralarına temizlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
KASKİ'den yağmur suyu ızgaralarına temizlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlardan dolayı oluşması muhtemel su baskınlarını önlemek için yağmur suyu ızgaralarını temizliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlardan dolayı oluşması muhtemel su baskınlarını önlemek için yağmur suyu ızgaralarını temizliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağışlarda tıkanıklıktan kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve kötü kokuların önüne geçmek için rutin olarak belirli periyotlarda gerçekleştirdiği yağmur suyu ızgaralarının temizliğini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ana arterlerdeki ızgaraların temizlenmesi için, son teknolojik ekipmanlarla 7/24 esasına göre çalışma yapıyor. Ana arterlerde başlatılan iş kapsamında gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra çalışmalar, büyük bir özverili ile gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Kemal Paşa, Orgeneral Hulusi Akar, Kocasinan, Erkilet, Erciyes, Talas, Kartal, Aşık Veysel, Osman Kavuncu ve Sivas Bulvarları ile Şehit Komandolar Caddesi gibi trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ise çalışmalar gece saatlerinde yapılıyor.

KASKİ, gerçekleştirilen çalışma sayesinde zamanla kum, çakıl, gibi materyaller ile dolarak işlevini yitiren yağmur suyu ızgaralarını sağlıklı yapıya kavuşturup, oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyor. - KAYSERİ

KASKİ'den yağmur suyu ızgaralarına temizlik

KASKİ'den yağmur suyu ızgaralarına temizlik

KASKİ'den yağmur suyu ızgaralarına temizlik

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mehmet Nuri
Magazin Amelia Hamlin
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Mehmet Topal Lionel Messi
Tüm Haberler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Güzel Sözler Mario Balotelli Vladimir Putin Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KASKİ'den yağmur suyu ızgaralarına temizlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:33:10. #1.12#