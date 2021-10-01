KASKİ'den yağmur suyu ızgaralarına temizlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlardan dolayı oluşması muhtemel su baskınlarını önlemek için yağmur suyu ızgaralarını temizliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağışlarda tıkanıklıktan kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve kötü kokuların önüne geçmek için rutin olarak belirli periyotlarda gerçekleştirdiği yağmur suyu ızgaralarının temizliğini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ana arterlerdeki ızgaraların temizlenmesi için, son teknolojik ekipmanlarla 7/24 esasına göre çalışma yapıyor. Ana arterlerde başlatılan iş kapsamında gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra çalışmalar, büyük bir özverili ile gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Kemal Paşa, Orgeneral Hulusi Akar, Kocasinan, Erkilet, Erciyes, Talas, Kartal, Aşık Veysel, Osman Kavuncu ve Sivas Bulvarları ile Şehit Komandolar Caddesi gibi trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ise çalışmalar gece saatlerinde yapılıyor.

KASKİ, gerçekleştirilen çalışma sayesinde zamanla kum, çakıl, gibi materyaller ile dolarak işlevini yitiren yağmur suyu ızgaralarını sağlıklı yapıya kavuşturup, oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyor. - KAYSERİ