KASKİ'den Sarız'a 3 milyon 258 bin TL yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sarız ilçesine 2021 yılında 3 milyon 258 bin liralık alt yapı yatırımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarız ilçesine 2021 yılında toplam uzunluğu 9374 metre olan 2 milyon 841 bin liralık içme suyu, 417 bin 200 liralık 1192 metre kanalizasyon yatırımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkez ve ilçelerde sorunsuz işleyen alt yapı için tüm imkanları kullanmaya gayret ettiklerini belirtti.

İlçelerde de yatırımların aynı şekilde devam ettiğini aktaran Büyükkkılıç, "Belediye başkanlarımız ilçelerimizin daha iyi konuma gelebilmesi için eksikleri iletiyor. Bizler de imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de yatırımlarımız hız kesmeden sürecek. 2021 yılında Sarız ilçemize yapılan yatırımlarımız bölge halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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