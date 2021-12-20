KASKi'den Pınarbaşı İlçesine 2021 Yılında 7 Milyon 310 Bin TL Altyapı Yatırımı

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tüm imkanları kullanarak ihtiyaca uygun, çözüm odaklı projeleri sırasıyla uygulamaya koyan KASKİ, sorunsuz altyapı hedefine emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda 2021 yılında Pınarbaşı İlçesi'nde mevcut altyapıyı iyileştirme çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunuldu. KASKİ yatırımlarından her yıl ilçelere ayrılan projelerden nasibini alan Pınarbaşı ilçesi, böylelikle bu yıl da yatırımlardan payına düşeni aldı.

KASKİ tarafından ilçeye içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatı ile Arıtma Tesisi bakım onarım faaliyetleri kapsamında toplam uzunluğu 22 bin 905 metre olan 7 milyon 310 bin 792 TL değerinde altyapı yatırımı kazandırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, halk sağlığı ve çevrenin korunması açısından son derece önemli bir faaliyet olan su ve kanalizasyon altyapı hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Tüm yerleşim yerlerinin aynı kalitede hizmet alması için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:

"Uygulamaya konulan projelerin hizmet ve kalitesinden ödün vermeden, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde çevremizi daha yaşanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Her şey vatandaşlarımıza daha rahat, yaşanabilir bir ortam oluşturmak için yapılıyor. Bu anlamda tüm birimlerimiz üzerlerine düşenin daha fazlasını yapma gayreti ile çalışıyor. İhtiyaca ve bütçemize uygun projelerimiz devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yapılan yatırımların Pınarbaşı halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim. "

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