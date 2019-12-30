KASKİ'den kanalizasyon uyarısı

30.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:06

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir, vatandaşları kanalizasyon şebekesine yabancı madde atmamaları konusunda uyardı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kanalizasyon hatlarındaki tıkanıkların büyük sıkıntılar çıkardığını belirtti.

Yabancı maddelerin kanalizasyonun sağlıklı çalışmasını olumsuz yönde etkilediğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kanallarımız çok iyi ve sistemli bir şekilde çalışmasına rağmen, kanalizasyon borularının içerisine atılan inşaat atıkları, poşet, temizlik bezi, çocuk bezi, ıslak mendil, pet şişe gibi maddeler tıkanıklığa neden oluyor. Yaşanan bu sıkıntılar sonucunda o bölgede yaşayan yüzlerce hatta binlerce vatandaş birkaç kişinin yaptığı bu yanlış davranışın olumsuzluklarını yaşıyor. Bu sebeple daha kaliteli ve daha konforlu bir yaşam için vatandaşlarımızın daha dikkatli, daha titiz olmaları gerekiyor. Bizler kanalizasyon hatlarımızı temiz tutmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konularda biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz."

Kaynak: AA