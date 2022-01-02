KASKİ'den İncesu'ya 9 milyon 754 bin liralık altyapı yatırımı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İnce Su'ya 2021 yılında 9 milyon 754 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ, İnce Su'da ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile 36 bin 387 metre içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin daha da sağlıklı altyapıya kavuşması için KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin sağlıklı ve kesintisiz hizmet anlayışıyla yoğun şekilde çalışma yürüttüklerini belirtti.

Merkez ve ilçelerde yaşayan vatandaşların altyapı ile ilgili her hangi bir sorunla karşı karşıya kalmamaları için KASKİ'nin titizlikle ve fedakarca uğraş verdiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Belediyeler için altyapı hizmetleri hem zor hem de gözle görülmeyen çalışmalardır. Özellikle küresel ısınmanın tüm dünyada etkisini artırmasıyla suyun önemi daha da arttı. İçme suyuna erişimin her geçen gün daha da zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. KASKİ, kayıp-kaçağı önlemenin yanı sıra kaynak sularını da koruma altına alıyor. Çok şükür Kayseri'de içme suyu ile ilgili her hangi bir problemimiz yok. Bunun yanı sıra altyapı kavramına giren bütün hizmetleri vatandaşımıza ulaştırma noktasında da en başarılı iller sıralamasında zirvedeyiz. Temiz çevre ve sağlıklı yaşam anlayışı ile altyapı çalışmalarımız 2022 yılında da devam edecek. Yapılan ve yeni dönemde yapılacak olan projelerimiz İncesulu hemşehrilerimize hayırlı olsun."

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet