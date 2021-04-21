KASKİ'den İncesu'ya 6 bin 303 metrelik altyapı yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde olduğu gibi İncesu ilçesinde de altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde olduğu gibi İncesu ilçesinde de altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. KASKİ ekipleri ilçenin muhtelif mahallelerinde gerçekleştirdiği projeler ile 3 bin 933 metre içme suyu, 2 bin 370 metre kanalizasyon olmak üzere toplam 6 bin 303 metrelik şebeke hattı imalatı gerçekleştirdi.

Kayseri'nin tamamında altyapı hizmetlerini eşit şekilde sürdürmeye gayret eden KASKİ, merkez, ilçe ayrımı gözetmeksizin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada KASKİ'nin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar, altyapı kavramına giren bütün konularda ilçelerin yanında olduğunu belirtti.

Bir süre önce İncesu ilçesinde değişik bölgelerde başlatılan içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Projeler kapsamında Karamustafa Paşa Bulvarı'na bin 56, Örenşehir Mahallesi'ne bin 495, Semerkent ve Fırınönü Küme Evler'e 800, Saraycık Orman Köyü Küme Evlere 150, Çay Caddesi'ne 70, Kuzgun Sokağa 50, Süksün 5554. Sokağa 300, Garipçe tren yoluna 12 metrelik içme suyu şebeke hattı imal edildi" diye konuştu.

Büyükkılıç, ilçede yapılan çalışmalar kapsamında Karamustafa Paşa Bulvarı, Çay Caddesi, Güvenir Sokak, Gazali Sokak, Kanuni Sokak, Süksün 5554. Sokak, Can Sokak ve Kızılören Yukarı Mahalle'de toplam 2 bin 370 metrelik Kanalizasyon şebeke hattı imalatı yapıldığını, 49 hanenin ise abone bağlantısının gerçekleştirildiğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı