KASKİ'den Hacılar'a 11 milyon 791 bin liralık yatırım - Haberler
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KASKİ'den Hacılar'a 11 milyon 791 bin liralık yatırım

KASKİ'den Hacılar'a 11 milyon 791 bin liralık yatırım
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Hacılar ilçesine 11 milyon 791 bin lira değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

HACILAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Hacılar ilçesine 11 milyon 791 bin lira değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğünün ilçelerde başlattığı altyapı seferberliği 2021 yılında da hız kesmeden devam etti.

Hacılar ilçesinde geçen yıl içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı imalatı, kuyu binası açılması, sondaj kuyuları açılması gibi çeşitli hizmetler için 11 milyon 791 bin 550 liralık yatırım yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkez ve ilçelerin altyapı ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamaları için KASKİ'nin 2021 yılında da çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"KASKİ'miz üstlendiği misyon ve vizyon gereği, kentimizde insan ve çevre sağlığını önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyor. Ayrıca uluslararası kalite standartlarını hayata geçirerek, kalite anlayışını kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Bu anlamda sürekli iyileştirme anlayışını benimseyerek merkez ve ilçelerde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir. Hızla büyüyen ve gelişen kentimizi, geleceğe hazırlamak amacıyla kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Hizmet etmeyi seviyoruz. Hacılar ilçemizde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hizmetlerimiz ihtiyaca uygun olarak sürecek. Yapılan ve yapılacak projelerimiz ilçemiz halkına hayırlı olsun."

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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