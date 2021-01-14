KASKİ'den Elbistan'da içme suyu çalışması
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KASKİ'den Elbistan'da içme suyu çalışması

14.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:03
KASKİ'den Elbistan'da içme suyu çalışması

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Elbistan ilçesinde içme suyu hattı çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Elbistan ilçesinde içme suyu hattı çalışmalarına devam ediyor.

KASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Elbistan ilçesi Doğan Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmaları sonucu mahallenin içme suyu sorunu gideriliyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında bin 600 metre içme suyu hattının yenilemesini gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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