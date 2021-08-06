KASKİ'den 'Borç Yapılandırma' çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, borcu bulunan aboneler için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma imkanı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, borcu bulunan aboneler için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma imkanı sağlıyor. Aboneler, bu tarihten önce ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal ve şebeke katılım bedelleri ile bunlara bağlı faiz ve gecikme faizi için borçlarını peşin ya da taksitle yapılandırabilecekler.

KASKİ Genel Müdürlüğü, 7326 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun" kapsamında, abonelerin 30 Nisan 2021 öncesine ait ödenmemiş su borçlarını yeniden yapılandırmaya başladı. Abonelere, peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı indirimi yapılıyor. Ayrıca, 18 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlanıyor. KASKİ tarafından bu kapsamda konuya ilişkin bir açıklama yapılarak, borcu olan abonelere yapılandırma çağrısında bulunuldu. Peşin ödemede gecikme faizi için yüzde 90 oranında indirim uygulanacağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Nisan 2021 tarihinde kadar olan borçlarınızı çok cazip fırsatlar ile yapılandırıyoruz. Fırsattan yararlanmak isteyen abonelerimiz, belirtilen tarihe kadar gerekli evraklarla başvuru yaparak borcunu 18 taksitte ödeme imkanına erişecek. İkinci bir fırsat olarak ise borcunun tamamını tek seferde ödeyerek yüzde 90 oranında gecikme bedeli affı fırsatından yararlanacak. Başvurularınızı KASKİ Genel Müdürlüğü'müze gelerek, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'mıza yapabilirsiniz. İlçelerde ikamet eden abonelerimiz ise bağlı bulundukları ilçede yer alan KASKİ Şubelerimize giderek işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Kaçırılmayacak büyük fırsat için son gün 31 Ağustos 2021'dir. Borcunuzu yapılandırın, bu büyük fırsatı kaçırmayın." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı