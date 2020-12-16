KASKİ'den Andırın'da içme suyu çalışması

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Andırın ilçesinde içme suyu hattı çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Andırın ilçesinde içme suyu hattı çalışmalarına devam ediyor.

KASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Andırın ilçesi Alınoluk Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmaları sonucu mahallenin içme suyu sorunu giderildi.

Ekipler, büyük özveri ve gayretle çalışarak 128 metre derinlikteki suya sonucu ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün