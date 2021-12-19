KASKİ'den 2021 Yılında Sarıoğlan İlçesine Büyük Yatırım

KAYSERİ (Habermetre) - KASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde geleceğe yönelik güçlü yatırımlarla Kayseri'nin daha da sağlam altyapıya kavuşması için yoğun çaba sarf ediyor.

Gelişmiş ülkelerin ancak sağlıklı altyapıların üzerine inşa edildiği gerçeğinden yola çıkarak merkez, ilçe ayrımı yapmadan çalışan KASKİ, Sarıoğlan İlçesi'nde 2021 yılında önemli projelere imza attı. Tüm mahallelerde önce eksikler belirlendi, sonrasında sıkıntılar giderilerek bölge halkının daha nezih ortamda yaşamalarına olanak sağlandı.

Çözüm odaklı projeler sayesinde ilçeye toplam maliyeti 7 milyon 166 bin 652 TL olan içme suyu ve kanalizasyon yatırımı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezi ve ilçelerdeki altyapı yatırımlarının daha önce olduğu gibi pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ettiğini belirterek, vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri genelinde yürütülen hizmetler kapsamında merkez ve ilçelerde yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmaların sorunsuz bir şekilde sürdüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir şehrin altyapısı o şehrin u"styapı yatırımlarının temelini oluşturur. İşte bu yüzden KASKİ'miz sürekli büyüyen Kayseri'mizin altyapısını inşa ediyor. Bütün gayretimiz, "marka şehir" hedefinde, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmek. Bu doğrultuda sorumluluğumuza giren alanlarda büyük bir gayretle, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlçelerimiz bizim gözbebeğimiz. Bu yüzden çok şükür her daim yatırım seferberliğimiz devam etti. Yapılan ve yeni dönemde yapılacak olan projelerimiz Sarıoğlan halkımıza hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşamalarına katkı sağlamak adına bundan sonra da aynı azim ile çözüm odaklı projelerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet