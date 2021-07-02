KASKİ de aşı seferberliğine katıldı
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KASKİ de aşı seferberliğine katıldı

KASKİ de aşı seferberliğine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında aşılarını yaptırarak uygulamaya tam destek verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında aşılarını yaptırarak uygulamaya tam destek verdi.

Sağlık Bakanlığı, aşılama sırasını 18 yaş grubuna kadar indirmesi ile birlikte toplumsal bağışıklık noktasında ülke genelinde bir süre önce aşı seferberliği başlatılmıştı. KASKİ Genel Müdürlüğü de hem zamandan tasarruf etmek hem de hastanelerde oluşabilecek yoğunluğun önlenmesine katkı sağlamak adına seferberliğe destek verdi. Kurum personeli, Genel Müdürlük binası ile Germiraltı Tesisleri'nde İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından oluşturulan mobil aşı stantlarda öncelikle kontrollerini yaptırdılar, daha sonra aşılarını oldular.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, yaptıkları değerlendirme sonucunda aşı olmayan personellerin aşılarını bir an önce yaptırarak hızlı bir şekilde bağışıklık kazanmalarını sağlamak adına uygulamaya katıldıklarını belirterek; "Sağladıkları imkan nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü'müze çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve tüm insanlığın salgından bir an önce kurtulmasını ümit ediyorum" dedi. - KAYSERİ

KASKİ de aşı seferberliğine katıldı
KASKİ de aşı seferberliğine katıldı
KASKİ de aşı seferberliğine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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