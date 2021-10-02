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KASKİ'de 3 Bin 710 Abone Yapılandırmadan Faydalandı

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KASKİ'de 3 Bin 710 Abone Yapılandırmadan Faydalandı

Kamu kurumlarına borcu bulunan vatandaşları ilgilendiren ve daha önce 31 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği açıklanan, borç yapılandırma başvuruları ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı kararı ile bir ay daha uzatılmıştı.

Kamu kurumlarına borcu bulunan vatandaşları ilgilendiren ve daha önce 31 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği açıklanan, borç yapılandırma başvuruları ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı kararı ile bir ay daha uzatılmıştı. Buna göre KASKİ'ye borcu bulunan aboneleri de kapsayan yapılandırma başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde sona erdi.

YOĞUN İLGİ

Kanun kapsamında KASKİ'ye geçmişe ait borcu bulunan abonelerden 3 bin 710 kişi başvuruda bulundu. Bu kapsamda aboneler, 30 Nisan 2021 tarihinden önce ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal ve şebeke katılım bedelleri ile bunlara bağlı gecikme faizinde peşin ödemelerde yüzde 90 oranındaki indirim fırsatından yararlandılar.

PEŞİN ÖDEMELERDE İNDİRİM

Yapılandırma kapsamında peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olurken, ikinci taksitin ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Kanun kapsamında 5 milyon 942 bin 299 TL alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki alacaklara karşılık 2 milyon 179 bin 768 TL tahsilat yapıldı. 3 milyon 762 bin 530 TL'lik kısım ise taksitlendirildi.

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Haber: KASKİ'de 3 Bin 710 Abone Yapılandırmadan Faydalandı - Haberler
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