KASKİ borçlarının yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı
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KASKİ borçlarının yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı

KASKİ borçlarının yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından borcu olan aboneler için başlatılan yapılandırmada yeni karar alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından borcu olan aboneler için başlatılan yapılandırmada yeni karar alındı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin borç yapılandırma son başvuru süresi 1 ay uzatılarak, daha önce 31 Ağustos 2021 olarak açıklanan tarih, 30 Eylül 2021 olarak yeniden düzenlendi.

Kamuya borcu bulunan abonelere kolaylık sağlamak için yürürlüğe konulan kanun kapsamında borç yapılandırma son başvuru tarihi daha önce 31 Ağustos 2021 olarak açıklanmıştı. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kanunda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihinin 1 ay ertelendiği duyuruldu.

BAŞVURULAR 30 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR YAPILABİLECEK

KASKİ Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili bir açıklama yaparak borcu bulunan abonelere "Geç kalmayın" çağrısını yeniledi. Peşin ödemede çok cazip kolaylıklar sağlandığının altının çizildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vade tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesine ait ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal ve şebeke katılım bedelleri gibi borçlar, peşin ve taksitlendirme yolu ile ödenebilecek. Başvurular 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar, KASKİ merkez ve ilçe şube müdürlüklerine yapılabilecek. İlk vade tarihi olan 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda, gecikme faizinde yüzde 90'lık indirim, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; gecikme faizinde yüzde 50'lik indirim imkanı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde ödenebilecek. Ancak, birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmemesi ile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde abonelerimiz, söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedecekler. Başvurularınızı KASKİ Genel Müdürlüğü'müze gelerek, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'mıza yapabilirsiniz. İlçelerde ikamet eden abonelerimiz ise bağlı bulundukları ilçede yer alan KASKİ şubelerimize giderek işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyen aboneler, 185 Çağrı Merkezi'ni arayarak gerekli bilgileri alabilecekler. - KAYSERİ

KASKİ borçlarının yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı
KASKİ borçlarının yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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