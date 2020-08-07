Kaskı, başı yerine aynaya takan motosikletli, kazada yaralandı Kaskı, başı yerine aynaya takan motosikletli, kazada yaralandıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken kaskı başı yerine aynaya takılı olan motosikletli, otomobille çarpıştığı kazada yaralandı.

Kaskı, başı yerine aynaya takan motosikletli, kazada yaralandı ANTALYA'nın ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken kaskı başı yerine aynaya takılı olan motosikletli, otomobille çarpıştığı kazada yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Alihan Erdoğan'ın kullandığı 07 LT 705 plakalı otomobille Alihan Yılmaz'ın kullandığı 07 LSZ 65 plakalı motosiklet, 2 sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan motosiklet sürücüsü Alihan Yılmaz başından yaralandı. Çevrede bulunan esnafın haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Alihan Yılmaz, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı görenler, yolun dar olduğunu, yol kenarına park eden araçların sürücülerin görüş açılarını kapattığını belirtirken, kaza sırasında motosiklet sürücüsünün kaskının sürücünün başında değil motosikletin aynasında takılı olduğunu, bundan dolayı da sürücünün başından yaralandığını söyledi. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: DHA