KASKİ, 9 bin 85 içme suyu numunesinde 106 bin 728 parametrenin analizini yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları'nda, geçen yıl 9 bin 85 içme suyu numunesinde 106 bin 728 parametrenin analizi yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, KASKİ laboratuvarlarında içme, atık, havuz ve sulama suları ile arıtma çamuru ve toprak matrikslerinin analizlerinin yapıldığını bildirdi.

Kentin belirli noktalarından sürekli numuneler alındığını, ayrıca içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 3 bin 256 serbest klor ölçümü yapıldığını belirten Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"İçme suyu kalitesi açısından ilimiz çok şanslı olup, bahsi geçen yönetmelik kriterlerini tamamen sağlamaktadır. Kayseri genelinde içme suyunun tamamını yer altından alarak herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan doğrudan halkımızın kullanıma sunuyoruz. KASKİ'mizin içme suyu ve atık su laboratuvarları, uluslararası geçerliliği olan birçok belgeyi elinde bulunduruyor. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen Akreditasyon Belgesi'ne sahip konumda. Ayrıca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi'ne de sahip. Burada yapılan analiz veya test sonuçları, dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Bu bakımdan vatandaşlarımız sürekli kontrol altında şebekeye verilen sağlıklı ve güvenilir içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilirler."

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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