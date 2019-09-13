13.09.2019 19:25

Kask takmayan sürücülere ceza yerine kask

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yapılan denetimlerde, kask takmadıkları belirlenen sürücüler durduruldu, ancak ceza kesmek yerine uyarılıp, kask hediye edildi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. 'Kendi kaskım kendi hayatım' teması adı altında yapılan denetime Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan da katıldı. Kask takmadığı belirlenen sürücüler durduruldu. 15 ceza puanı ve 108 TL para cezası kesilmesini bekleyen sürücüler, bu seferlik sadece uyarılıp, kask hediye edildi. Sürücüler bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücülere, kasklarını trafik polisleri taktı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, 'Kendi kaskım kendi hayatım' temalı proje kapsamında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün konuya duyarlı kuruluşlardan tedarik ettiği 60 kaskı, sürücülere hediye edip, kask takmanın 'hayat kurtardığını' anlattıklarını söyledi. Kaymakam Erdoğan, bundan sonra kasksız olarak yakalanan sürücülere bu şekilde davranılmayacağını belirtip, "Cezai yaptırımlar uygulanacak. Bunu kendilerine de anlattık. Cezadansa onların can güvenliği bizim için önemli. Kazalarda can kaybı yaşanmaması için dikkatli olmalı, kurallara uyulmalı. Her sürücünün ve arkasında oturan kişinin kask kullanma mecburiyeti var" dedi.

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Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla), (DHA)

Kaynak: DHA