Kask takmayan motosikletlilere ceza yağdı

25.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:29

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, motosiklet sürücülerinin kask kullanma alışkanlıklarının artırılması, olası kazalarda ölüm ya da yaralanma olaylarının en aza indirilmesi ve toplumda farkındalık sağlanması amacıyla denetimlere yoğunluk verildi. Ocak ayında bu yana 1748 motosiklet sürücüsüne kask kullanmadıkları gerekçesiyle toplam 188 bin 784 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından gün içerisinde değişik yer ve zamanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, kasksız ve ehliyetsiz motosiklet sürülerine para cezaları uygulandı. İlçe merkezindeki Osman Akkaraca Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan denetimlerde, sürücülerin kısmen de olsa kask kullanım alışkanlığına başladıkları gözlendi. Datça İlçe Emniyet müdürü İsmail Toygun, ocak ayından bu yana 1748 motosiklet sürücüsüne kask kullanmadıkları gerekçesiyle toplam 188 bin 784 lira para cezası uygulandığına dikkat çekti. Denetimlerde cezai işlemden çok, sürücülerin kask takmalarını sağlamak ve meydana gelebilecek kazalarda ölüm ve yaralanma olayları sayısının en aza indirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Toygun, "Datça'da, motosiklet yaygın bir şekilde kullanılıyor. Amacımız, motosiklet sürücülerinin kendi can ve mal güvenlikleri için kask kullanma alışkanlıklarını artırmaktır. Motosikletlilerin karıştığı trafik kazalarında, en çok ölüm ve ağır yaralanma olayları kask kullanmayan sürücüler arasında görülüyor. Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaşması amacıyla yapılan uygulamalarda olumlu sonuçlar alındı. Yaptığımız denetimlerde kask kullanımında da aynı olumlu sonuçları almayı umut ediyoruz. Ayrıca akşam ve gece saatlerinde alkol denetimlerimiz de sürüyor" dedi.

Kaynak: DHA

Okul önlerinde yapılan denetimlerde, bazı öğrencilerin ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullandıklarının tespit edildiğini vurgulayan Toygun, ailelere uyarılarda bulundu. Ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanımının kazalara açık davetiye anlamına geldiğini belirten Toygun, "Öğrenci velilerinin, kendi çocukların can güvenliği için çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çocuklarını, ehliyetsiz ve kasksız okula göndermesinler. Trafik kuralı gereği, ehliyetsiz sürücüye 2 bin 18 lira para cezası uygulanırken, ruhsat sahibine de ayrıca 2 bin 18 lira para cezası kesildiğini bilmelidirler" diye konuştu.