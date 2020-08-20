Kask takmadı canından oldu KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda sürücüsü olduğu motosikletin kontrolünü kaybeden Nihat Tınazoğlu (54), yola düşerek hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda sürücüsü olduğu motosikletin kontrolünü kaybeden Nihat Tınazoğlu (54), yola düşerek hayatını kaybetti. Tınazoğlu'nun kask takmadığı öğrenildi.

Kaza sabah saatlerinde, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda meydana geldi. Gölcük'ten İzmit yönüne giden Nihat Tınazoğlu, sürücüsü olduğu 54 VH 648 motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosikletten yola düşen Tınazoğlu ağır yaralandı. Tesadüfen kaza yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ambulanstaki görevlilerin müdahale ettiği yaralı sürücü, Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadıNihat Tınazoğlu'nun kaskını başına takmayıp, motosikletin arkasında taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: DHA