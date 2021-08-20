KASİYERİN GASP OYUNU
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KASİYERİN GASP OYUNU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de pastaneye gelen silahlı iki kişi, kasada bulunan 13 bin lirayı alarak kaçtı.

KAĞITHANE'de pastaneye gelen silahlı iki kişi, kasada bulunan 13 bin lirayı alarak kaçtı. Yapılan incelemede gaspçıların paraya ihtiyacı olan kasiyerin arkadaşları olduğu belirlendi. Gasp oyununda kasiyer tutuklanırken 2 arkadaşı serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane'deki pastaneye pazartesi sabah saatlerinde gelen maskeli ve silahlı iki kişi, kasiyer Hamza D.?yi etkisiz hale getirerek 13 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen polisler, kasiyer Hamza D.?nin hareketlerinden şüphelendi. Gözaltına alınan Hamza D. ifadesinde her şeyi açıkladı. Paraya ihtiyacı olduğu için arkadaşlarına böyle bir şey yaptırdığını itiraf etti. İki hırsız polis tarafından gözaltına alındı. Kasiyer Hamza D. tutuklanırken, 18 yaşından küçük olan iki hırsız serbest bırakıldı.

KASİYERİN GASP OYUNU
KASİYERİN GASP OYUNU
KASİYERİN GASP OYUNU
KASİYERİN GASP OYUNU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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