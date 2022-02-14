Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp yapan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
 - Güncelleme:
Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp yapan şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR'da yüzüne cerrahi maske ve güneş gözlüğü başına ise başına ise kapüşon takıp girdiği markette kasiyeri bıçakla tehdit ederek sigara ve elektronik eşya alıp kaçan A.B., yakalanıp, tutuklandı.

DİYARBAKIR'da yüzüne cerrahi maske ve güneş gözlüğü başına ise başına ise kapüşon takıp girdiği markette kasiyeri bıçakla tehdit ederek sigara ve elektronik eşya alıp kaçan A.B., yakalanıp, tutuklandı. Soygun anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesinde, yüzüne cerrahi maske ve güneş gözlüğü, başına ise kapüşon takıp bir markete giren şüpheli, kasiyeri bıçakla tehdit edip 10 paket sigara ve elektronik eşya alıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin A.B. olduğunu tespit etti. A.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp yapan şüpheli tutuklandı

Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp yapan şüpheli tutuklandı

Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp yapan şüpheli tutuklandı

Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp yapan şüpheli tutuklandı

Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp yapan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Sigara, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title