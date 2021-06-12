KASİYER TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYE KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI
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KASİYER TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYE KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir market zincirine ait şubede kasiyer olarak çalışan Ö.A.(24), aldığı bir ürünün etiket fiyatı ile fatura fiyatındaki tutarın farklı olması nedeniyle tepki gösteren M.Ö.'ye(25) kurusıkı tabancayla ateş açtı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir market zincirine ait şubede kasiyer olarak çalışan Ö.A.(24), aldığı bir ürünün etiket fiyatı ile fatura fiyatındaki tutarın farklı olması nedeniyle tepki gösteren M.Ö.'ye(25) kurusıkı tabancayla ateş açtı. Ö.A., markette müşteri olarak bulunan V.A. tarafından etkisiz hale getirilirken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mayıs Pazar günü saat 11.00 sıralarında Yeni Mahallesi 818 sokaktaki market zincirinin bir şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. alışveriş yapmak için market zincirinin şubesine geldi. Bir ürün alan M.Ö., ürünün etiket fiyatı ile fatura tutarının farklı olması üzerine kasiyer Ö.A. ile tartıştı. M.Ö.'nün kendisine saldırması sonucu, kasiyer Ö.A. marketin depo kısmında bulunan kendisine ait dolaptan çıkarttığı kurusıkı tabanca ile bir el rastgele ateş açtı. Bu sırada markette bulunan ve müşteri olduğu öğrenilen V.A., yaptığı hamle ile Ö.A.'nın elinde bulunan tabancayı alarak etkisiz hale getirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kurusıkı tabanca ve 14 mermiye el konuldu. Gözaltına alınan M.Ö. ve Ö.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.Ö. ifadesinin ardından serbest kalırken, Ö.A. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, market zincirinin şubesinde meydana gelen olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.Ö. ile Ö.A. birbirine giriyor, bu sırada markette bulunan müşteriler kaçışırken, V.A. yaptığı hamle ile kasiyer Ö.A.'yı etkisiz hale getirerek elinde bulunan tabancayı alıyor.

KASİYER TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYE KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI
KASİYER TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYE KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI
KASİYER TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYE KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI
KASİYER TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYE KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI
KASİYER TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYE KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI
KASİYER TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYE KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI
KASİYER TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYE KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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