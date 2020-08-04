Kasıtlı öksüren futbolcu kırmızı kart ile cezalandırılacak Uluslar arası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), müsabakalarda hakeme veya diğer futbolculara kasıtlı öksüren oyuncuya kırmızı kart cezası verilebileceğini açıkladı.

Uluslar arası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), müsabakalarda hakeme veya diğer futbolculara kasıtlı öksüren oyuncuya kırmızı kart cezası verilebileceğini açıkladı.

Korona virüs salgını sonrası IFAB da sahalarda önlemler almak adına yeni kararlar alıyor. IFAB'ın son olarak aldığı karar neticesinde maç anında hakeme veya sahada bulunan herhangi bir futbolcuya yakın mesafeden kasıtlı olarak öksüren oyuncuya hakem kırmızı kart gösterebilecek. Kırmızı kart cezası 'saldırgan, küfürlü dil kullanma ve el kol hareketi yapma' kategorisinde bulunacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA