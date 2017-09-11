Kasırgaya Ateş Etmeyin!" Uyarısı!

Facebook birçok farklı gruba ev sahipliği yapıyor. Bunların bazıları diğerlerinden daha saldırgan. Irma Kasırgası, Pazar günü Florida'ya doğru yol alırken, bir etkinlik grubu buna karşı durmak istedi. ya da en azından öyle görünüyordu.



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İngilizce "Irma Kasırgası'nı Vurun" Facebook etkinlik grubu, herkese basitçe şu motive edici şeyleri söyledi: "BU GERİZEKALI APTAL GÖRÜNÜŞLÜ RÜZGARLI UCUBE IRMA BİZE YAKLAŞIYORMUŞ, ONA İLK KİM VURUYOR GÖSTERELİM..."



Tuhaf şekilde bu davet, 80,000'den fazla kişiyi çekti, 27,000'i de etkinliğe katılacağı konusunda ısrarcıydı, etkinlik saat sabah 10: 00'da başladı. 54,000 kişi ise ilgilendiğini söyledi.



Çoğu kişi bunu şaka olarak düşünmüş olabilir. Ama sosyal medyada böyle bir şey başladığı zaman, arada mutlaka ciddiye alanlar olacaktır.



Bu yüzden Pasco County Şerif Ofisi, Twitter'da bir uyarı yayınlama ihtiyacı hissetti: "#Irma'ya ATEŞ AÇMAYIN. Onu böyle geri gönderemezsiniz ve çok tehlikeli yan etkileri olur."



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Bunun açıklanmasına gerek var mıydı? Görünüşe bakılırsa evet...



Silah Şiddetini Durdurma Koalisyonu da Twitter'da şöyle yazdı: "Ne yazık ki şu uyarıyı yapmak zorundayız KASIRGAYA SİLAHLARINIZI ATEŞLEMEYİN!!!"



Facebook grubunun kurucuları, Ryon Edwards ve Zeke Murphy'nin ikisi de Deland, Florida'da yaşıyor. Edwards, grubun bu denli büyümesine "çok şaşırdığını" söylüyor: "Bunu kimsenin ciddiye alacağını düşünmemiştim, ama, her şeyin olabileceği gibi, bu biraz kontrolden çıktı."



Facebook yorumlarından anlaşıldığı kadarıyla en azından bazı kişiler bu fikri gerçekten ciddiye almış ve silahlarıyla fotoğraflar paylaşmış.





















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