Kasırgalar ABD'nin Ekonomik Faaliyetini Artırır"

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, ABD'yi etkisi altına alan kasırgaların ülkede ekonomik faaliyeti artıracağını söyledi.



Dudley, ABD'nin CNBC kanalına verdiği röportajda, geçen ay Teksas eyaletini olumsuz etkileyen Harvey kasırgasını ve hafta sonu Florida eyaletini etkisi altına alması beklenen Irma'nın ekonomik sonuçlarını değerlendirdi.



Kasırgaların ilk etapta insani ve ekonomik açıdan zarar verici olduğunu vurgulayan Dudley, "İlk etkiler çok geçici olacaktır. Bu afetlerin uzun dönem etkileri, ne yazık ki ekonomik faaliyeti artırmasıdır. Fırtınaların zarar verdiği her şeyi yeniden inşa etmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.



Dün Karayipler'i vuran Irma kasırgasının Florida'ya ulaşması durumunda bu eyalette oluşabilecek toplam zararın 125 milyar doları bulabileceğini belirten uzmanlar, geçen ay Teksas'da etkili olan Harvey kasırgasının yaklaşık 180 milyar dolar zarara yol açtığını ifade ediyor.