Kasırga Sonrası Sel Altında Kalan Yollarda Su Kayağı Yaptılar

Amerikalı gençler, Irma Kasırgası'ndan sonra sel altında kalan yollarda su kayağı yaparak eğlenceli görüntülere sahne oldu.

NEGATİFİ AVANTAJA ÇEVİRDİLER

5. Kategori'deki Irma Kasırgası sebebiyle Amerika'nın Florida eyaletini sel bastı. Yollar dahl bütün sokakların sel altında kalmasından sonra Amerikalı gençler işi yine eğlenceye vurup su kayağı yaptı. Böyle negatif bir durumu pozitife çevirme yetenekleri ve yıkıcı Kasırga sonrası morallerinin bozuk olmaması izleyenleri şaşırttı.

AMERİKA SOKAKLARI BERBAT HALDE

Gençlerin bu hareketi eğlenceli görüntülere sahne olurken, Irma Kasırgası'nın Amerika sokaklarındaki etkileri de net bir biçimde görüldü.