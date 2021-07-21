Kaşınanlar şifayı Başkent'in yanıbaşındaki uyuz hamamında arıyor
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Kaşınanlar şifayı Başkent'in yanıbaşındaki uyuz hamamında arıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaşınanlar şifayı Başkent'in yanıbaşındaki uyuz hamamında arıyor Başkent'in yanıbaşında Sincan ilçesine bağlı Malı Köyde bulunan Uyuz Hamamı olarak bilinen göl, uyuz olanlarının, cilt hastalıklarından rahatsız olanların uğrak yeri oldu.

Kaşınanlar şifayı Başkent'in yanıbaşındaki uyuz hamamında arıyor

ANKARA - Başkent'in yanıbaşında Sincan ilçesine bağlı Malı Köyde bulunan Uyuz Hamamı olarak bilinen göl, uyuz olanlarının, cilt hastalıklarından rahatsız olanların uğrak yeri oldu.

Sincan Malıköy Mahallesinde Uyuz Hamamı olarak bilinen göl, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Hamamın cilt hastalıklarına iyi geldiği inanılmakta. Uyuz hamamına giren vatandaşlar suyundan şifa ararken kimisi de zeminden çıkan çamuru vücutlarına sürerek fayda ummakta. Uyuz hamamına ilgi gösteren vatandaşlar yetkililerin buraya sosyal tesisler yapmasını beklediklerini söylemekte.

Kaşınanlar şifayı Başkent'in yanıbaşındaki uyuz hamamında arıyor
Kaşınanlar şifayı Başkent'in yanıbaşındaki uyuz hamamında arıyor
Kaşınanlar şifayı Başkent'in yanıbaşındaki uyuz hamamında arıyor
Kaşınanlar şifayı Başkent'in yanıbaşındaki uyuz hamamında arıyor
Kaşınanlar şifayı Başkent'in yanıbaşındaki uyuz hamamında arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

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