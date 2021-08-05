Son dakika haberi: Kaşına batan kanca hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı
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Son dakika haberi: Kaşına batan kanca hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'da balık tutarken oltadaki kanca kaşına batan çocuk hastanelik oldu.

Erzincan'da balık tutarken oltadaki kanca kaşına batan çocuk hastanelik oldu. Kanca hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 19.49'da meydana gelen olayda İsa Güner isimli çocuk balık tutarken kazara oltadaki kanca kaşına saplandı. Çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar kancayı çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek çocuğun kaşına saplanan kancayı keserek çıkardı.

Kaşına pansuman yapılan çocuk taburcu oldu. - ERZİNCAN

Son dakika haberi: Kaşına batan kanca hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı
Son dakika haberi: Kaşına batan kanca hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı
Son dakika haberi: Kaşına batan kanca hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı
Son dakika haberi: Kaşına batan kanca hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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