Kasımpaşalıların Protesto Ettiği Emre Belözoğlu, Elindeki İçeceği Tribüne Atmaya Kalktı

KAYSERİLİ: gs deyke böylemiydi fenere gelince oldu tıpkı azize gibi caner gibi volkan gibi 2 1 Yayından Kaldır

İMPARATOR FATİH: N. YILDIZ SEN AĞZINA GALATASARAY I ALMA. EMRE YE GELİNCE DE SEN ACABA O KADAR KÜFÜRÜN ONDA BİRİNİ YESEN NAPARDIN Yayından Kaldır

EGELİ CELAL: unutma yıllarca fenerdede oynadı . takım meselesi değil şahsiyet meselesi. Ayrıca Fatih Terim bu ülkeye hizmet etmiş bir adam artısıyla eksisiyle saygılı olmak durumundasın. Kimsenin kimseye hakaret etme hakkı ve lükksü yok. Eleştirileri lütfen makul seviyede tutmayı bilelim. Yayından Kaldır

GÖKHAN: sporcunun ahlaklısını sevecende ahlaksız taraftarları ne yapacan. kim bilir o adama orda ne küfürler edipte çıldırttılar onun yerine kendini koy sana arkadaşlarının yanında onlarca insanın içinde küfür etseler ne yaparsın ? Yayından Kaldır