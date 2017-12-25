Kasımpaşalıların Protesto Ettiği Emre Belözoğlu, Elindeki İçeceği Tribüne Atmaya Kalktı
Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında kendisini protesto eden Kasımpaşalı taraftarlarla kapıştı, elindeki içeceği tribüne atacakken teknik heyet araya girdi.
Süper Lig'in 18.haftasında Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.
Başakşehir'de maça ilk 11'de başlayan kaptan Emre maç boyunca Kasımpaşa tribünlerinin protestosuna maruz kaldı.
ELİNDEKİNİ TRİBÜNE FIRLATIRKEN ARAYA GİRDİLER
37 yaşındaki futbolcu 76. dakikada yerini Tunay Torun'a bırakıp yedek kulübesine geldiğinde yedek kulübesinin arkasında yer alan seyircilerle tartıştı.
Belözoğlu bir ara elinde olan içeceği tribünlere fırlatacakken son anda teknik heyet tarafından sakinleştirildi.
YORUMLAR (32)
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Gökhan da fenerliydi ama kimse nefret etmiyor. Beşiktaşa geçti yine kimseye sataşmıyor. Bu karakter meselesi.Emre yıllardır aynı hep bir çirkeflik var. Rakip oyuncunun ayağını kırar(baros), hakeme rakibe hocasına takım arkadaşına kufur eder. Hep aynıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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emreyi senelik sevmiyorum..kimse durduk here kimseyi satasmaz.adaminda ailesi colugu cocugu var...bunun gibi nice olaylar oluyor emre oyunca hucum ediliyor.x bir futbolcu yapsaydi kimse birsey demezdiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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adamın insanlığı iyiymiş lan sahada 20 senedir hiç insanlığığını görmedik ukala sağa sola saldıran küfür eden adamdan iyi insan olurmu saha dışında mecmur iyi görünecek çünkü yaptıklarını dışarıda kime yapsa bir karış boyuylan herkesten dayak yer korkudan iyiymiş gibi duruyor adamı türkiyede fenerlilerden başka niye hiç kimse sevmiyor çünkü karekteri bozukCevap Yaz 3 3 Yayından KaldırSEDAT KAYA: çok yerinde bir yorum yapmışsın kardeşim aynen öyleYayından Kaldır
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yorum yazan arkadaşlar ne tarafım nede taraftar hanginiz ailenize küfür edilmesini hoş karşılarsınız adam 37 yaşında hala futbol oynuyor hatalı olabilir ama hayasız olmaktan iyidir empati lütfenCevap Yaz 3 3 Yayından KaldırELLİSEKİZ: sanki emre bey tribünlere küfür etmiyor sütten çıkmış beyaz kaşık.2 Yayından Kaldır
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BU ADAMIN HİÇ Mİ İYİ Bİ HABERİNİ GÖREMİCEZFUTBOLU BIRAKTI DESELER SAKATLANDI SAHALARDAN UZAK DURUCAK DİYE HABER YAPSALARHEP KAVGA TARTIŞMA İŞLERİ İÇİNDE BU FINDIK BOYLU ŞEY. 1 DEFA YA İYİ BİŞEY YAP DA SEVİNELİM.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Kimsenin adam olup olmadığını tartışmak başkalarına düşmez. Emreyi hiç sevmem ama herkesin annesi, babası, eşi, çocuğu vs. . . olduğu unutulmamalı,Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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emrenin kisiligi insanligi iyi .onun haksiz yere yedigi kufurleri siz yeseniz ne yaparsiniz.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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suç emrede değil ki emrenin bir tarafını kaldırıp sahaya sürenlerde şımara şımara kendini bulunmaz hint kumaşı sanıyor ama beş kuruş etmeyen karaktere sahipCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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SANA FUTBOLCU DİYENİN TAAAAAAACevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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NE SEVİMSİZ BİR CANLI.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Kaç yıldır futbol oynuyor kulaklarını tıkamayı öğrenememiş,Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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atta görelim emre atmassan adam değilsin zaten değilsinde.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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başkalarına şirin gözükmeye çalışan medyanın kurbanıdır Emre. Sonuna kadar arkandayız adam!Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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'' Ben sporcunun Ahlaklısını Severim'' sözü bişey hatırlatıyor mu beyler!! Fatih TERİMİN talebesi bunlar normaldir, halen bu adamları savunuyorsunuz ya yazıklar olsun, sizler bu seviyesizleri savundukça bunlar şımaracaktır. Neden hep GS''dan çıkıyor böyle adamlar bir düşünseniz!!Cevap Yaz 4 Yayından KaldırKAYSERİLİ: gs deyke böylemiydi fenere gelince oldu tıpkı azize gibi caner gibi volkan gibi2 1 Yayından KaldırİMPARATOR FATİH: N. YILDIZ SEN AĞZINA GALATASARAY I ALMA. EMRE YE GELİNCE DE SEN ACABA O KADAR KÜFÜRÜN ONDA BİRİNİ YESEN NAPARDINYayından KaldırEGELİ CELAL: unutma yıllarca fenerdede oynadı . takım meselesi değil şahsiyet meselesi. Ayrıca Fatih Terim bu ülkeye hizmet etmiş bir adam artısıyla eksisiyle saygılı olmak durumundasın. Kimsenin kimseye hakaret etme hakkı ve lükksü yok. Eleştirileri lütfen makul seviyede tutmayı bilelim.Yayından KaldırGÖKHAN: sporcunun ahlaklısını sevecende ahlaksız taraftarları ne yapacan. kim bilir o adama orda ne küfürler edipte çıldırttılar onun yerine kendini koy sana arkadaşlarının yanında onlarca insanın içinde küfür etseler ne yaparsın ?Yayından KaldırNİH: Senin gibi fanatiklerden kurtulması lazım bu ülkenin..Emre fenerbahçede kaç yıl futbol oynadı bir düşün bakalım?Volkan Demirel hangi takımda oynuyor düşün bakalım?Düşünebiliryor tabi...Yayından Kaldır
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Türk futbolu bu haysiyetsizden kurtulsunCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Ben saporcunun ahlaklısını severimmmmCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırFUTBOLCU: Bende taraftarın ahlaklisini severim1 Yayından Kaldır
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TÜRK FUTBOLUNUN KURTULMASI GEREKEN İSİMLER : YILDIRIM DEMİRÖREN FATİH TERİM EMRE BELÖZOĞLU VOLKAN DEMİREL ARDA TURAN ERMAN TOROĞLU BEYAZ FUTBOL EKİBİ BENDEN BU KADAR EKLEMEK İSTEYEN YAZSIN. .Cevap Yaz 10 3 Yayından KaldırELLİSEKİZ: FENERİ KOMPLE EKLESEK.1 1 Yayından KaldırBU NE ŞİMDİ..: En önemlisi A.yıldırımmmmmm1 Yayından KaldırALİ: ve tribünlerde emreye ana avrat küfür eden insan kılıklı ......lar.4 1 Yayından Kaldır
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kim ne derse desin kardeşim. adam gibi adam emre belözoğlu.Cevap Yaz 6 10 Yayından KaldırFINDIK BOYLU LAN BU EMRE: adamlığına 1 örnek gösterebilir miisin ? ben örnek vereyim istersen volkan babacan ufuk emre yalçın gazeteci dövdüler bu demir tellere tırmanıp küfür ediyorduzokoroya saha içinde ırkçı davrandı (ki yapmadı böyle bişey diye basın açıklaması yapan YOBO ile ingiltere de ırkçılıktan yargılandı)tribünlerde taraftara ettiği küfürler saha içinde yaptığı el kol hareketleri tehditler hepsini hepimiz biliyoruz niye böyle ölümüne savunuyorsunuz. Türk Futbolu için tehlikesi yok diyorsanız siz bilirsinzYayından KaldırELLİSEKİZ: evet adAM gibi adAM1 Yayından Kaldır
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Ya bu adama yapılan hakaret kimseye yapılmamıştır. Ayıptır yazıktır günahtır. Onun da ailesi var. Yazıklar olsun tribünlere şiddet ve küfrü getirenlere.... Emre bölezoğlu Türkiyenin en iyi orta saha oyuncularından biridir.Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır