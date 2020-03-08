Kasımpaşalı futbolcular kadın taraftarlara çiçek hediye etti
Kasımpaşalı futbolcular, Kayserispor maçı öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tribünde bulunan kadın taraftarlara çiçek hediye etti.
08.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:57
Kasımpaşalı futbolcular, Kayserispor maçı öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tribünde bulunan kadın taraftarlara çiçek hediye etti.
Kasımpaşa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle özel bir etkinlik yaptı. Lacivert-beyazlı futbolcular, Süper Lig'in 25. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kayserispor mücadelesi öncesi tribünde bulunan kadın taraftarlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek hediye etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA