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Dünya Kadınlar Günü, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Kasımpaşalı futbolcular kadın taraftarlara çiçek hediye etti

Kasımpaşalı futbolcular, Kayserispor maçı öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tribünde bulunan kadın taraftarlara çiçek hediye etti.

08.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:57
Kasımpaşalı futbolcular kadın taraftarlara çiçek hediye etti

Kasımpaşalı futbolcular, Kayserispor maçı öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tribünde bulunan kadın taraftarlara çiçek hediye etti.


Kasımpaşa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle özel bir etkinlik yaptı. Lacivert-beyazlı futbolcular, Süper Lig'in 25. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kayserispor mücadelesi öncesi tribünde bulunan kadın taraftarlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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