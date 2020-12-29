Kasımpaşalı futbolcu Tarkan Serbest ameliyat edildi

Kasımpaşalı futbolcu Tarkan Serbest, sağ omuz çıkığı nedeniyle ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tarkan Serbest'in ameliyatının Liv Hospital'da doktor Selahattin Özyürek tarafından başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, "Oyuncumuz Tarkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar